Sprint Precision Technologies A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sprint Precision Technologies A ließ sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sprint Precision Technologies A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,25 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sprint Precision Technologies A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,280 CNY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 59,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 499,7 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 314,0 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at