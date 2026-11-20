Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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20.11.2026 03:33:00
Sprite: Coca-Cola ruft falsch befüllte Limonadendosen zurück
Augen auf beim Limokauf: Dem Coca-Cola-Konzern ist beim Befüllen von Dosen mit Sprite-Limonade ein Fehler unterlaufen. Die zurückgerufenen Getränkebehälter lassen sich aber eher leicht erkennen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
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|Sprite: Coca-Cola ruft falsch befüllte Limonadendosen zurück (Spiegel Online)
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|28.10.26
|Coca-Cola Buy
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|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
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|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
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