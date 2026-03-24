Spritpreisbremse - Gespräche werden am Mittwoch fortgesetzt

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Fortsetzung der Gespräche am Mittwoch, 1. und 2. Absatz, Utl., Zusammenfassung ---------------------------------------------------------------------

Die Gespräche der Regierung mit den Grünen für eine Spritpreisbremse haben Dienstagabend zu keiner Einigung geführt. Sie werden am morgigen Mittwoch fortgesetzt. Wobei die Zeit drängt, sollte das Gesetz am Mittwoch im Nationalrat noch beschlossen werden. Eine Änderung der Tagesordnung könnte hier ein Thema werden, hieß es aus Verhandlungskreisen zur APA.

Die Regierung benötigt für die von ihr propagierte Preisbremse eine Zweidrittelmehrheit, wobei sich die FPÖ ablehnend und die Grünen gesprächsbereit zeigen. Seit Dienstagnachmittag wurde mit der Oppositionspartei verhandelt. Grünen-Chefin Leonore Gewessler meinte noch zu Gesprächsbeginn: "Was ich bis jetzt gesehen habe, hat mich noch nicht überzeugt." Es sei aber nicht zu spät, nachzubessern. Dem Vernehmen nach warten die Grünen noch immer auf die Verordnung der Regierung bzw. entsprechende Details.

Grüne wollen Verordnung sehen

ÖVP-Wirtschaftssprecherin Tanja Graf gab sich vor dem Gespräch "sehr zuversichtlich" bezüglich einer Einigung. Die ÖVP versuchte auch nochmals, die FPÖ ins Boot zu holen. Diese warb aber für ihr eigenes Modell.

Die geplanten Gesetze sollen es der Regierung ermöglichen, per Verordnung befristet die Mineralölsteuer zu senken und die Margen von Raffinerien und Tankstellen zu begrenzen, sollten die Preise von Diesel oder Benzin über einen Zeitraum von zwei Monaten um mehr als 30 Prozent steigen. In Summe soll das Entlastungen von rund zehn Cent je Liter bringen.

Zeit drängt

Die Regierungsparteien hoffen, das Gesetz am Mittwoch im Nationalrat zu beschließen. Am Freitag soll dann auch der Bundesrat grünes Licht geben. Die FPÖ kritisierte Dienstagvormittag in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz die vorgeschlagene Margenbegrenzung. Es gebe nach wie vor viele Unklarheiten, sagte FPÖ-Wirtschaftssprecher Axel Kassegger. Mit dem Eingriff in die Margen zeige die ÖVP zudem, dass sie ihre Wirtschaftskompetenz dem Machterhalt opfere. Laut FPÖ würden die aktuellen Pläne der Regierung auf eine zusätzliche Besteuerung der OMV hinauslaufen.

FPÖ bewirbt eigenes Modell

FP-Generalsekretär Michael Schnedlitz bewarb das von den Freiheitlichen vorgeschlagene Modell einer Spritpreisbremse. Dieses habe man "bis ins Detail" ausgearbeitet und es bringe mehr Entlastung als der Vorschlag der Bundesregierung. Die geplante Margenbegrenzung um rund 5 Cent pro Liter werde "zu einer Nullnummer werden". Die am Montag von den Regierungsparteien geäußerte Kritik an einer mangelnder Gegenfinanzierung im FP-Modell wies er als unbegründet zurück.

Für den SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll hat es im (nicht öffentlichen) Ausschuss einen "Offenbarungseid" der FPÖ gegeben. Diese habe vorgeschlagen, sich die Übergewinne der OMV mittels Sonderdividende zurückzuholen, so Schroll. "Geht es nach der FPÖ, sollen die Menschen kräftig zahlen, damit die Ölkonzerne kräftig abkassieren und sich der Staat und die OMV-Aktionäre in Abu Dhabi ein Körberlgeld verdienen."

Beim Pressefoyer im Anschluss an den Ministerrat am Dienstagvormittag bestätigte NEOS-Klubobmann Yannick Shetty, dass am Entwurf für eine Verordnung "intensiv" gearbeitet werde. Weitere Maßnahmen kämen für Shetty aufgrund der volatilen Situation derzeit nicht in Frage, "eher retro" höre sich für ihn etwa die Forderung nach einem autofreien Tag an. Laut Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) seien die Verhandlungen "in den letzten Metern".

ÖVP-Appell an FPÖ

Unterdessen versuchte ÖVP-Generalsekretär Marchetti, die Freiheitlichen doch noch ins Boot zu holen und blieb dabei, dass das FPÖ-Modell im Gegensatz zum regierungseigenen nicht umsetzbar sei. "Wenn (Freiheitlichen-Chef, Anm.) Herbert Kickl wirklich etwas an der Entlastung der Österreicherinnen und Österreicher liegt, sollte er endlich über seinen eigenen und auch über (Wladimir, Anm.) Putins Schatten springen und dafür sorgen, dass die FPÖ im morgigen Plenum ihre Maßnahmenbremse löst und sich für die entlastende Preisbremse für die Bevölkerung entscheidet."

Branchenvertreter kritisieren Margenbegrenzung

Während die Politik noch über die Spritpreisbremse verhandelt, wettern die betroffenen Wirtschaftszweige weiter gegen die darin vorgesehene Margenbegrenzung. Diese führe "zu erheblichen Risiken für die Beschaffung, den Wettbewerb, die Versorgungssicherheit und die wirtschaftliche Stabilität", heißt es in einem gemeinsamen Statement mehrerer WKÖ-Fachverbände am Dienstag.

"Eine staatliche Margenbegrenzung schafft keinen besseren Wettbewerb - sie schafft ihn ab", wird Hedwig Doloszeski, Geschäftsführerin des Fachverbandes Energierohstoff- und Kraftstoffindustrie, darin zitiert. "Wenn wir den Markt für internationale Lieferanten unattraktiv machen, riskieren wir Versorgungsengpässe", fügt Jürgen Roth, Obmann des Fachverbandes Energiehandel, an.

(Redaktionelle Hinweise: GRAFIK 0375-26, 88 x 80 mm) stf