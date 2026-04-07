07.04.2026 09:10:00

Spritpreise am Ostermontag wieder gestiegen

Am Ostermontag sind die Spritpreise in Österreich wieder angestiegen. Ein Liter Diesel kostete laut aktuellen Zahlen der Regulierungsbehörde E-Control im österreichweiten Schnitt 2,188 Euro, Super kostete 1,754 Euro pro Liter. Am Ostersonntag lagen die Preise bei 2,145 Euro für Diesel bzw. 1,752 Euro für Superbenzin. Zum Start des Osterwochenendes war tanken allerdings noch teurer als am Montag.

Am Karfreitag mussten Autofahrer an den Tankstellen 2,209 Euro für einen Liter Diesel auf den Tisch legen. Für Super musste im Schnitt 1,788 Euro je Liter gezahlt werden. Über das Wochenende gingen die Preise dann täglich etwas zurück, am Montag wurde wieder erhöht.

Seit Mitte März dürften die Spritpreise nur Montag, Mittwoch und Freitag angehoben werden. Gesenkt werden darf aber jederzeit. Darüber hinaus gilt seit 2. April die "Spritpreisbremse" der Regierung, durch die die Treibstoffpreise um 10 Cent je Liter gedrückt werden sollen - einerseits über eine gesenkte Mineralölsteuer, andererseits über Margenbeschränkungen.

bel/stf

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