Spritpreise in Deutschland legen nach Tankrabatt-Start wieder leicht zu

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Einen Tag nach der Senkung der Energiesteuer sind die Spritpreise wieder leicht gestiegen. Nach Angaben des ADAC kostete Super E10 am Freitag um 8.00 Uhr bundesweit im Durchschnitt 2,098 Euro je Liter. Das waren 3,6 Cent mehr als am Donnerstag zur gleichen Zeit. Diesel verteuerte sich um 3,9 Cent auf 2,248 Euro.

Damit fiel die Entlastung gegenüber dem Morgen des 30. September geringer aus. E10 war 10,9 Cent günstiger, Diesel 11,3 Cent. Am ersten Tag des Tankrabatts waren die Preise noch deutlich stärker gefallen: Um 8.00 Uhr hatte der ADAC gegenüber dem Vortag Rückgänge von 14,5 Cent bei E10 und 15,2 Cent bei Diesel ausgerechnet.

Im Tagesdurchschnitt lagen die Preise am Donnerstag bei 2,114 Euro für E10 und 2,262 Euro für Diesel. Damit waren sie rund 13 Cent niedriger als am Vortag.

ADAC: Weiter Spielräume für niedrigere Preise

Aus Sicht des ADAC ist die Energiesteuersenkung in den aktuellen Preisen weiterhin nicht vollständig abgebildet. "Es bestehen damit weiterhin Spielräume für niedrigere Kraftstoffpreise", teilte der Automobilclub mit. Der Steuernachlass infolge des Tankrabatts beträgt 16,7 Cent je Liter für Kraftstoffe, die seit dem 1. Oktober die Tanklager und Raffinerien verlassen.

Am Ölmarkt zeigte sich zuletzt kein neuer deutlicher Preisschub. Der Preis für ein Barrel Brent lag am Freitagvormittag bei rund 99,34 US-Dollar. Am Donnerstag war der Ölpreis zwischenzeitlich bis auf 96,55 Dollar gefallen, anschließend aber wieder über 100 Dollar gestiegen./lig/DP/jha