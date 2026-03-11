OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|
11.03.2026 21:04:39
Spritpreise: Österreich schränkt Tankstellen noch weiter ein
WIEN (dpa-AFX) - Österreichs Tankstellen dürfen Spritpreise künftig nur maximal dreimal pro Woche erhöhen statt wie bisher einmal am Tag. Diese neue Regel gab Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer als Maßnahme gegen die wegen des Iran-Kriegs gestiegenen Preise bekannt. Preissenkungen sind weiterhin jederzeit möglich.
Seit Ausbruch des Krieges sind die Benzinpreise in Österreich nach Angaben Hattmansdorfers um etwa 14 Prozent nach oben geklettert, Dieselpreise haben um 25 Prozent zugelegt. "Unser Ziel ist es, extreme Preissprünge zu dämpfen und stabilisierende Preissignale zu setzen, damit internationale Krisen nicht eins zu eins an den Zapfsäulen ankommen", sagte der konservative Minister (ÖVP). Er kündigte zudem an, dass nationale Ölreserven so wie auch in anderen Ländern freigegeben würden.
Die deutsche Bundesregierung will die bisherige österreichische Spritpreis-Regel übernehmen. Tankstellen in Deutschland sollen künftig nur noch einmal am Tag ihre Preise erhöhen dürfen. Dieses Modell wolle die Bundesregierung im Hinblick auf die enorm gestiegenen Preise so rasch wie möglich einführen, sagte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) in Berlin./al/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OMV AG
|
12.03.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
12.03.26
|Minuszeichen in Wien: So performt der ATX Prime am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
12.03.26
|ATX aktuell: ATX am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
12.03.26
|Handel in Wien: ATX Prime gibt nach (finanzen.at)
|
12.03.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.03.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
12.03.26
|ATX-Handel aktuell: ATX verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
Analysen zu OMV AG
|11.02.26
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|OMV buy
|UBS AG
|05.02.26
|OMV Underweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|OMV buy
|UBS AG
|05.02.26
|OMV Underweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|OMV buy
|UBS AG
|30.10.25
|OMV buy
|Baader Bank
|17.10.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.25
|OMV kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|16.03.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|10.02.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|14.01.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|31.10.19
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|17.11.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|OMV accumulate
|Erste Group Bank
|12.09.24
|OMV neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.24
|OMV buy
|Erste Group Bank
|03.07.24
|OMV Equal weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|6,10
|0,13%
|Eni S.p.A.
|21,90
|0,11%
|OMV AG
|57,95
|-0,34%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|38,25
|-0,23%
|TotalEnergies
|69,99
|-0,38%