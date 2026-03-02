02.03.2026 06:31:29

Spritzer Bhd Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Spritzer Bhd Registered ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Spritzer Bhd Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 MYR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,030 MYR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Spritzer Bhd Registered im vergangenen Quartal 174,2 Millionen MYR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Spritzer Bhd Registered 151,5 Millionen MYR umsetzen können.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,140 MYR beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,110 MYR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 656,85 Millionen MYR – das entspricht einem Zuwachs von 13,45 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 578,99 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
