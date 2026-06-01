Spritzer Bhd Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Spritzer Bhd Registered hat am 29.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,03 MYR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,030 MYR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 148,3 Millionen MYR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 158,0 Millionen MYR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at