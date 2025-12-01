Spritzer Bhd Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Spritzer Bhd Registered lud am 28.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,04 MYR gegenüber 0,030 MYR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 169,9 Millionen MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Spritzer Bhd Registered einen Umsatz von 146,0 Millionen MYR eingefahren.

Redaktion finanzen.at