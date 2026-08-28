Spritzer Bhd Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Spritzer Bhd Registered hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 MYR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 203,0 Millionen MYR – ein Plus von 23,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Spritzer Bhd Registered 164,4 Millionen MYR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at