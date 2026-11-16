SPRIX, legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SPRIX, hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 38,29 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 38,02 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,97 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SPRIX, einen Umsatz von 10,21 Milliarden JPY eingefahren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 89,29 JPY gegenüber 61,73 JPY je Aktie im Vorjahr.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 38,24 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte SPRIX, einen Umsatz von 35,13 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at