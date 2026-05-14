SPRIX, stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SPRIX, gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 19,42 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,570 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SPRIX, in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,35 Milliarden JPY im Vergleich zu 8,52 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at