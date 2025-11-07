Sprott gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sprott veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,70 CAD gegenüber 0,680 CAD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 92,2 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 64,1 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at