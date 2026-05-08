Sprott legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sprott hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 1,55 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sprott noch ein Gewinn pro Aktie von 0,660 CAD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Sprott mit einem Umsatz von insgesamt 199,4 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 63,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 214,99 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at