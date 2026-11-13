Sprott Phys Silv TU präsentierte Quartalsergebnisse

Sprott Phys Silv TU gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,68 USD, nach 3,62 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 51486,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 303,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren -0,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at