Sprott: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sprott ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sprott die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Sprott 0,700 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Sprott hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 104,9 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 92,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at