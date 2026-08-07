Sprott: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sprott hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 1,84 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,720 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 111,0 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,7 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at