Sprout Social A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sprout Social A stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Sprout Social A im vergangenen Quartal 125,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sprout Social A 115,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at