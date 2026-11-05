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05.11.2026 06:31:28
Sprout Social A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sprout Social A stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Sprout Social A im vergangenen Quartal 125,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sprout Social A 115,6 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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