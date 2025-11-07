|
07.11.2025 06:31:29
Sprout Social A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sprout Social A hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,300 USD erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Sprout Social A mit einem Umsatz von insgesamt 115,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,62 Prozent gesteigert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
