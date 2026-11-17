Sprout Socia a Aktie
WKN DE: A2PWF7 / ISIN: US85209W1099
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17.11.2026 16:27:09
Sprout Social Names Erin Graupmann CFO; Shares Down
(RTTNews) - On Tuesday, Sprout Social (SPT) appointed Erin Graupmann, its current Vice President of Finance & Analysis, as Chief Financial Officer, effective November 18, 2026. She will lead the company's global finance and accounting teams and report to CEO Ryan Barretto.
Sprout Social CEO Ryan Barretto said Erin Graupmann was selected after an internal and external search due to her financial expertise, business knowledge and leadership.
Before joining Sprout, she held senior finance roles at HashiCorp and Anaplan and earned a business administration degree from USC.
On Nasdaq, the shares are trading 5.05 percent down at $10.86.
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