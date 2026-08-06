Sinclai a Aktie

Sinclai a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3ECKZ / ISIN: US8292421067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.08.2026 22:30:02

Sprouts CEO Jack Sinclair Sells 21,576 Shares for $1.9 Million

Jack Sinclair, Chief Executive Officer of Sprouts Farmers Market (NASDAQ:SFM), sold 21,576 shares of common stock on August 3, 2026 and August 4, 2026. SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($88.07); post-transaction value based on August 4, 2026 market close ($86.07).Sprouts Farmers Market is a significant player in the U.S. grocery retail sector with approximately 36,000 employees and a market capitalization of $8.0 billion. The company has established a competitive position through its specialized focus on natural and organic product offerings, differentiated from traditional grocery chains. With TTM revenue of $9.0 billion and net income of $502.9 million, Sprouts demonstrates operational scale and profitability within the consumer defensive sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sinclair Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Sinclair Inc Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Sinclair Inc Registered Shs -A- 14,20 -3,79% Sinclair Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:42 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09:57 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen