Sinclai a Aktie
WKN DE: A3ECKZ / ISIN: US8292421067
|
06.08.2026 22:30:02
Sprouts CEO Jack Sinclair Sells 21,576 Shares for $1.9 Million
Jack Sinclair, Chief Executive Officer of Sprouts Farmers Market (NASDAQ:SFM), sold 21,576 shares of common stock on August 3, 2026 and August 4, 2026. SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($88.07); post-transaction value based on August 4, 2026 market close ($86.07).Sprouts Farmers Market is a significant player in the U.S. grocery retail sector with approximately 36,000 employees and a market capitalization of $8.0 billion. The company has established a competitive position through its specialized focus on natural and organic product offerings, differentiated from traditional grocery chains. With TTM revenue of $9.0 billion and net income of $502.9 million, Sprouts demonstrates operational scale and profitability within the consumer defensive sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sinclair Inc Registered Shs -A-
|
04.08.26
|Ausblick: Sinclair A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Sinclair A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Sinclair A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: Sinclair A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Sinclair A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Sinclair Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sinclair Inc Registered Shs -A-
|14,20
|-3,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.