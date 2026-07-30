Sprouts Farmers Markets Aktie
WKN DE: A1W2Q4 / ISIN: US85208M1027
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30.07.2026 04:06:16
Sprouts Farmers Market Inc. Q2 Sales Increase
(RTTNews) - Sprouts Farmers Market Inc. (SFM) reported a profit for second quarter of $129.20 million
The company's earnings totaled $129.20 million, or $1.37 per share. This compares with $133.70 million, or $1.35 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 4.7% to $2.326 billion from $2.221 billion last year.
Sprouts Farmers Market Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $129.20 Mln. vs. $133.70 Mln. last year. -EPS: $1.37 vs. $1.35 last year. -Revenue: $2.326 Bln vs. $2.221 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.20 To $ 1.24
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