Sprouts Farmers Market Inc. Q4 Income Climbs
(RTTNews) - Sprouts Farmers Market Inc. (SFM) released a profit for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $89.82 million, or $0.92 per share. This compares with $79.60 million, or $0.79 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.5% to $2.14 billion from $1.99 billion last year.
Sprouts Farmers Market Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $89.82 Mln. vs. $79.60 Mln. last year. -EPS: $0.92 vs. $0.79 last year. -Revenue: $2.14 Bln vs. $1.99 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.66 To $ 1.70
Full-year 2026 outlook : Diluted EPS: $5.28 to $5.44
