Sprouts Farmers Markets legte Quartalsergebnis vor

Sprouts Farmers Markets hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 1,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sprouts Farmers Markets 1,22 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 2,30 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,20 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at