Sprouts Farmers Markets präsentierte Quartalsergebnisse

Sprouts Farmers Markets präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,81 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,33 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at