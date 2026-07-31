Sprouts Farmers Markets: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sprouts Farmers Markets hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,35 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,22 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,33 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at