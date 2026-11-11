Spruce Biosciences hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Spruce Biosciences hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 8,51 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Spruce Biosciences -14,580 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at