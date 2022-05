Spruce Biosciences legte Quartalsergebnis vor

Spruce Biosciences ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Spruce Biosciences die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Spruce Biosciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,500 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,420 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at