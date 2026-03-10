Spruce Biosciences mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Spruce Biosciences hat am 09.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 9,58 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -42,750 USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -50,830 USD. Im Vorjahr waren -96,750 USD je Aktie erzielt worden.

