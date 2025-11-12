Spruce Biosciences stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Spruce Biosciences stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -14,58 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Spruce Biosciences ein EPS von -15,750 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at