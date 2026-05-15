Spruce Biosciences vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Spruce Biosciences ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Spruce Biosciences die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 8,94 USD. Im Vorjahresquartal hatten -24,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at