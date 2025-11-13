Spruce Power präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Spruce Power präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 43,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 30,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 21,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at