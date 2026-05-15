Spruce Power stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Spruce Power hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Spruce Power -0,840 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Spruce Power mit einem Umsatz von insgesamt 23,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,68 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at