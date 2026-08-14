Spruce Power zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Spruce Power äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Spruce Power in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,69 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 30,4 Millionen USD im Vergleich zu 33,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at