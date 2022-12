Sprüngli eröffnet ersten Standort am Flughafen Wien

Der Schweizer Schokoladehersteller Sprüngli hat am Mittwoch sein erstes Geschäft in Österreich am Flughafen Wien eröffnet. Der Standort am Flughafen sei "ideal, um unsere Haute Chocolaterie auch in Österreich zu präsentieren", wird Sprüngli-Chef Tomas Prenosil in einer Aussendung zitiert.

Passagiere, die kurz vor Abflug noch die Lust auf Edelschokolade packt oder die ein süßes Mitbringsel suchen, finden den Sprüngli-Shop im Terminal 3 hinter der Sicherheits- und Reisepasskontrolle bei den G-Gates. So können Schokoladenliebhaber täglich von 6 bis 22 Uhr aus einem breiten Sortiment an handgefertigten Eigenkreationen auswählen und sich Produkte auch individuell nach Wunsch zusammenstellen lassen, heißt es in der Aussendung.

sag/bel

ISIN AT00000VIE62 WEB http://www.lindt.at/swf/ger/ http://www.viennaairport.com