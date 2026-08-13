SPS International stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SPS International hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 INR, nach -0,180 INR im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 68,45 Prozent auf 2,8 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at