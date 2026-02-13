SPS International verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SPS International gab am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,11 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,180 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,4 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 639,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at