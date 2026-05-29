SPS International vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SPS International hat am 27.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,41 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SPS International -0,470 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 4,0 Millionen INR gegenüber 0,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,320 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -1,020 INR erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 1581,36 Prozent auf 9,92 Millionen INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 0,59 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at