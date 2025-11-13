SPS International veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SPS International ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SPS International die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,210 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1106,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,8 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 0,2 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at