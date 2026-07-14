14.07.2026 08:12:41

Spürbarer Anstieg der Großhandelspreise im Juni

DOW JONES--Die Verkaufspreise im deutschen Großhandel haben im Juni spürbar über dem Vorjahresniveau gelegen. Sie stiegen um 4,9 Prozent zum Vorjahresmonat. Damit hat sich die Dynamik leicht abgeschwächt, nachdem die Steigerungsraten im Mai noch bei 5,9 Prozent und im April bei 6,3 Prozent gelegen hatten, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat fielen die Großhandelspreise um 0,7 Prozent.

Die aktuellen Entwicklungen sind primär auf die Kriegshandlungen im Iran und im Nahen Osten zurückzuführen. Hauptursächlich für den Anstieg der Großhandelspreise gegenüber dem Vorjahresmonat war der Preisanstieg bei Mineralölerzeugnissen. Die Preise lagen im Durchschnitt um 21,7 Prozent über denen des Vorjahres. Gegenüber dem Vormonat fielen sie jedoch um 6,8 Prozent.

Ebenfalls bedeutend für die Entwicklung im Vorjahresvergleich war der Preisanstieg im Großhandel mit Nicht-Eisen-Erzen, -Metallen und -Metallhalbzeug, der bei 31,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr lag. Zudem stiegen die Preise im Großhandel für chemische Erzeugnisse um 14,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Auch für Eisen, Stahl und Halbzeug daraus mussten 8,2 Prozent mehr gezahlt werden.

Spürbare Preisrückgänge gegenüber dem Vorjahr gab es dagegen insbesondere bei lebenden Tieren mit minus 16,0 Prozent, bei Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen mit minus 10,0 Prozent sowie bei Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten mit minus 8,5 Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2026 02:13 ET (06:13 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit schwacher Tendenz -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich auf tieferem Niveau. In Asien geht es am Dienstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen