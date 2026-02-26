SPX Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SPX Technologies äußerte sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,41 Prozent auf 637,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 533,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 5,03 USD beziffert. Im Vorjahr waren 4,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,27 Milliarden USD gegenüber 1,98 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at