Spyder Cannabis informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Spyder Cannabis lud am 31.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Umsatz wurde auf 8,3 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,0 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at