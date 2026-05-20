Global-E Online Aktie
WKN DE: A3CPLM / ISIN: IL0011741688
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20.05.2026 22:21:12
Spyglass Capital Dumps $26 Million of Global-e Online Amid Stock's 24% Decline
Spyglass Capital Management LLC disclosed in a May 15, 2026, SEC filing that it reduced its holdings in Global-E Online (NASDAQ:GLBE) by 745,544 shares during the first quarter. The estimated value of the shares sold is $26.22 million, based on the average quarterly closing price. The quarter-end value of the position declined by $45.70 million, reflecting both the share sale and market price changes.This sale reduces Global-E Online to 4.5% of Spyglass’s reportable U.S. equity AUM.As of May 20, 2026, Global-E Online shares were priced at $30.04, down 8.3% over the past year, underperforming the S&P 500 by 33 percentage points.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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