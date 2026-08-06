Schering-Plough Aktie
WKN DE: 850469 / ISIN: US8066051017
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06.08.2026 22:24:14
SpyGlass Pharma, Inc. Loss At -$19.864 Mln In Q2
(RTTNews) - SpyGlass Pharma, Inc. (SGP) reported Loss for second quarter of -$19.864 million
The company's earnings totaled -$19.864 million, or -$0.59 per share. This compares with -$8.675 million, or -$3.81 per share, last year.
SpyGlass Pharma, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$19.864 Mln. vs. -$8.675 Mln. last year. -EPS: -$0.59 vs. -$3.81 last year.
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