Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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08.04.2026 12:58:09
Spyre CEO Sells $740K in Stock After 300% Surge as Key Q3 Data Nears
Cameron Turtle, the chief executive officer of Spyre Therapeutics (NASDAQ:SYRE), reported the direct sale of 15,000 shares of common stock for approximately $740K on April 1, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($49.33); post-transaction value based on April 1, 2026 market close.Spyre Therapeutics is a biotechnology company focused on advancing innovative antibody therapeutics for inflammatory bowel disease. With a market capitalization of $4 billion, Spyre Therapeutics focuses on developing biologic therapies for inflammatory bowel disease.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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