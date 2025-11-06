|
Spyre Therapeutics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Spyre Therapeutics präsentierte am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Spyre Therapeutics -1,060 USD je Aktie generiert.
