Spyre Therapeutics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Spyre Therapeutics hat am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,74 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Spyre Therapeutics -0,600 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at