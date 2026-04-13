Service, Service, Service. Wir von BNP Paribas Zertifikate sagen "Ja" zu Austria. Sagen Sie "Ja" bei der Wahl für uns als Service-Anbieter des Jahres. -W-

Spyre Therapeutics Aktie

Spyre Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D4LY / ISIN: US00773J2024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.04.2026 19:13:58

Spyre Therapeutics Stock Surges 25% On Positive SKYLINE Trial Data

(RTTNews) - Spyre Therapeutics, Inc. (SYRE) shares surged 25.07 percent to $64.15, gaining $12.86 on Monday, after the company reported positive 12-week induction data from Part A of its Phase 2 SKYLINE trial evaluating SPY001 for ulcerative colitis.

The stock is currently trading at $64.15, up sharply from its previous close of $51.29 on the Nasdaq. It opened at $66.50 and has traded in a range of $59.02 to $75.00 during the session, with volume reaching 3.85 million shares compared to an average of 747,248 shares.

The company said SPY001 demonstrated promising efficacy and safety, supporting its potential as a best-in-class anti-a4ß7 therapy. Enrollment for Part A has been completed, with Part B now underway, and additional data from other cohorts expected through 2026 and 2027.

The 52-week range for the stock is $12.04 to $75.00.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Spyre Therapeutics

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Spyre Therapeutics

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Spyre Therapeutics 55,50 27,29% Spyre Therapeutics

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Gespräche zwischen Iran und USA gescheitert: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Leitindex eröffneten die Handelswoche mit Verlusten. Die US-Börsen zeigen sich am Montag von verschiedenen Seiten. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zum Wochenstart mehrheitlich mit negativen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen