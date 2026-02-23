Spyre Therapeutics Aktie

Spyre Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D4LY / ISIN: US00773J2024

23.02.2026 16:18:15

Spyre Therapeutics Stock Surges This Past Year as $10.5 Million Buy Lifts Stake to $78 Million

Commodore Capital disclosed a buy of 400,161 shares of Spyre Therapeutics (NASDAQ:SYRE), an estimated $10.46 million trade based on quarterly average pricing, per a February 17, 2026, SEC filing.According to a February 17, 2026, SEC filing, Commodore Capital increased its position in Spyre Therapeutics by 400,161 shares during the fourth quarter. The estimated transaction value is $10.46 million, based on the mean unadjusted closing price for the period. The quarter-end value of the stake rose by $44.92 million, a figure that includes both share accumulation and stock price appreciation.Spyre Therapeutics, Inc. is a biotechnology company focused on innovative antibody-based therapies for inflammatory bowel disease. With a pipeline of differentiated preclinical assets, the company leverages advanced biologic platforms to address unmet needs in ulcerative colitis and Crohn's disease. Its strategy centers on scientific innovation and targeted therapeutic development to establish a competitive position in the IBD treatment landscape.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel

Spyre Therapeutics 36,80 10,84% Spyre Therapeutics

