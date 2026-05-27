SpyroSoft stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SpyroSoft hat am 25.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,21 PLN. Im Vorjahresviertel hatte SpyroSoft 8,28 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 162,1 Millionen PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 144,2 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at